Cucurella enterrou uma moeda no gramado antes do apito inicial na final da Copa do MundoReprodução / X
O próprio Capdevila, na conquista da primeira Copa do Mundo da Espanha, em 2010, enterrou uma moeda no gramado enterrou uma moeda antes da vitória sobre a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, pela final. Desde então, ele costuma brincar que a moeda permanece enterrada no estádio Soccer City.
"Em 2010, enterrei uma moeda no gramado antes do início da partida. Já contei isso milhões de vezes. Pedi ao Cucurella que fizesse o mesmo ontem. Marc, gosto muito de você. Você é campeão do mundo!", escreveu o ex-jogador nas redes sociais.
Na decisão do Mundial de 2026, a Argentina teve dificuldades diante da Espanha. Sem finalizar nenhuma vez nos 90 minutos do tempo regulamentar, a equipe ainda viu Enzo Fernández ser expulso nos acréscimos da etapa complementar.
Confira o momento que Cucurella atendeu o pedido de Capdevila:
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de João Alexandre Borges
Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...— Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026
En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU
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