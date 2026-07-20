Cucurella enterrou uma moeda no gramado antes do apito inicial na final da Copa do Mundo - Reprodução / X

Cucurella enterrou uma moeda no gramado antes do apito inicial na final da Copa do MundoReprodução / X

Publicado 20/07/2026 18:06





O próprio Capdevila, na conquista da primeira Copa do Mundo da Espanha, em 2010, enterrou uma moeda no gramado enterrou uma moeda antes da vitória sobre a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, pela final. Desde então, ele costuma brincar que a moeda permanece enterrada no estádio Soccer City. A Espanha sagrou-se campeã da Copa do Mundo no último domingo (19), ao vencer a Argentina por 1 a 0 . Antes do início da partida, o lateral-esquerdo Marc Cucurella atendeu a um pedido do campeão mundial de 2010 Joan Capdevila e enterrou uma moeda no gramado. A revelação foi feita pelo ex-jogador após a conquista do título.O próprio Capdevila, na conquista da primeira Copa do Mundo da Espanha, em 2010, enterrou uma moeda no gramado enterrou uma moeda antes da vitória sobre a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, pela final. Desde então, ele costuma brincar que a moeda permanece enterrada no estádio Soccer City.

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"Em 2010, enterrei uma moeda no gramado antes do início da partida. Já contei isso milhões de vezes. Pedi ao Cucurella que fizesse o mesmo ontem. Marc, gosto muito de você. Você é campeão do mundo!", escreveu o ex-jogador nas redes sociais.



Na decisão do Mundial de 2026, a Argentina teve dificuldades diante da Espanha. Sem finalizar nenhuma vez nos 90 minutos do tempo regulamentar, a equipe ainda viu Enzo Fernández ser expulso nos acréscimos da etapa complementar. "Em 2010, enterrei uma moeda no gramado antes do início da partida. Já contei isso milhões de vezes. Pedi ao Cucurella que fizesse o mesmo ontem. Marc, gosto muito de você. Você é campeão do mundo!", escreveu o ex-jogador nas redes sociais.Na decisão do Mundial de 2026, a Argentina teve dificuldades diante da Espanha. Sem finalizar nenhuma vez nos 90 minutos do tempo regulamentar, a equipe ainda viu Enzo Fernández ser expulso nos acréscimos da etapa complementar.

Já no começo do segundo tempo da prorrogação, Ferran Torres marcou o único gol da partida, e a Espanha conquistou o título da Copa do Mundo de 2026.

Confira o momento que Cucurella atendeu o pedido de Capdevila: