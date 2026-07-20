Di María manda mensagem de apoio aos jogadores argentinos - Reprodução / Instagram

Di María manda mensagem de apoio aos jogadores argentinosReprodução / Instagram

Publicado 20/07/2026 19:27

Campeão mundial com a Argentina em 2022, Di María se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira (20), um dia após o vice na Copa do Mundo. O atacante publicou uma mensagem exaltando a campanha da seleção albiceleste e demonstrando apoio aos jogadores que estiveram na decisão.

"Um país está orgulhoso de vocês. Um país voltou a estar unido graças ao amor e à garra que vocês colocaram nesta Copa do Mundo. Vocês são história, são lendas, e ninguém jamais poderá tirar isso de vocês", disse Di María.

A Argentina entrou em campo diante da Espanha defendendo o título mundial. A Albiceleste tinha 17 atletas remanescentes do título mundial conquistado em 2022, no Catar. Na ocasião, Di María fez um dos gols da decisão. O jogador valorizou o feito da geração, que disputou três finais de Copas.

"A melhor seleção de toda a história do nosso país. Cinco finais seguidas, ninguém poderá tirar isso de vocês. Muito obrigado por tudo", completou.

Final da Copa do Mundo

Na decisão do Mundial de 2026, a Argentina teve dificuldades diante da Espanha. Sem finalizar nenhuma vez nos 90 minutos do tempo regulamentar, a equipe ainda viu Enzo Fernández ser expulso nos acréscimos da etapa complementar.

Já no início do segundo tempo da prorrogação, Ferran Torres marcou o único gol da partida e garantiu o título da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha. A seleção espanhola ainda teve um outro tento anulado, feito por Nico Williams.

Di María pela Argentina

Di María esteve presente na última conquista da Argentina, em 2022, sobre a França. Na ocasião, o atacante marcou um dos gols da final. Além disso, também balançou as redes na decisão da Copa América de 2021, na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil.

Ao todo pela Albiceleste, Di María disputou 145 partidas, marcou 31 gols e distribuiu 32 assistências. Atualmente no Rosário Central, da Argentina, o jogador também fez história atuando pelo Real Madrid, da Espanha, e Benfica, de Portugal.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Rodrigo Souza