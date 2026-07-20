Recepção da seleção argentinaTomas Cuesta / AFP
¡La Selección Argentina ya está en casa!— Selección Argentina (@Argentina) July 20, 2026
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Apesar do vice na Copa, seleção argentina é recebida com festa no país
A delegação retornou da Copa do Mundo nesta segunda-feira (20)
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