Recepção da seleção argentina - Tomas Cuesta / AFP

Recepção da seleção argentinaTomas Cuesta / AFP

Publicado 20/07/2026 21:23 | Atualizado 20/07/2026 21:31

A seleção argentina retornou ao país na noite desta segunda-feira (20), um dia depois do vice na Copa do Mundo de 2026 , e recebeu o carinho dos torcedores. A Associação Futebol Argentino (AFA) informou que o avião pousou no aeroporto de Ezeiza às 18h20 (horário local e de Brasília).

Messi não retornou com o grupo. Segundo a entidade, entre os integrantes da delegação que retornaram à Argentina estão: Dibu Martínez; Juan Musso; Nicolás Otamendi; Lisandro Martínez; Nicolás Tagliafico; Gonzalo Montiel; Marcos Senesi; Valentín Barco; Leandro Paredes; Alexis Mac Allister; Exequiel Palacios; Giovani Lo Celso; Thiago Almada; Cristian Medina; Nicolás González; e Flaco López.

O técnico Lionel Scaloni voltou junto com eles, assim como o presidente da AFA, Claudio Tapia. Ao descer do avião, a delegação argentina passou por um tapete vermelho, conforme é possível ver em fotos divulgadas pela entidade nas redes sociais.

¡La Selección Argentina ya está en casa!



Gracias por acompañarnos una vez más



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Do aeroporto, o grupo seguiu para o Prédio Lionel Andrés Messi, onde também fica o CT. A Albiceleste saiu num ônibus aberto e foi festejada pelos milhares de torcedores que estavam nas ruas.