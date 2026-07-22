Guardiola é o principal alvo da Federação Italiana para assumir a seleção - Oli Scarff / AFP

Guardiola é o principal alvo da Federação Italiana para assumir a seleçãoOli Scarff / AFP

Publicado 22/07/2026 13:05

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagó, confirmou, nesta quarta-feira, estar em negociação com o técnico Pep Guardiola para que ele seja o próximo treinador da equipe nacional de seu país. Disposto a iniciar uma reformulação para que a Itália volte a disputar uma Copa do Mundo, ele disse inclusive, estar fazendo algumas concessões para que o acerto seja sacramentado.

As conversas com o treinador catalão vêm sendo lideradas pelo ex-zagueiro Paolo Maldini, atual diretor esportivo da entidade, e pelo brasileiro Leonardo, tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, e seu assessor direto para esses assuntos.

Em entrevista ao 'Cronache di spogliatoio', Malagó deixou claro que existe a possibilidade de uma revisão orçamentária nas exigências do treinador catalão para tentar definir logo essa situação. "Foram feitas concessões que, por exemplo, podem se referir ao nome que estão tão dominante no momento: Pep Guardiola. Concessões por razões óbvias que não vou mencionar aqui", disse o mandatário.

Apesar de o ex-treinador do City surgir como prioridade, a entidade que comanda o futebol na Itália também trabalha em outras frentes caso o acordo com Guardiola não tenha o desfecho esperado. Andrea Pirlo e Roberto Mancini também estão no radar da FIGC.

"É importante abrir um contato com Guardiola e mantê-lo aquecido Não é uma falta de respeito com outros nomes. Depois (caso a negociação evolua) podemos optar por alguém que talvez pertença a uma escola mais recente. Estamos trabalhando dentro de um determianado perfil", completou Malagó.

Fora das últimas três edições da Copa do Mundo, a Itália vive uma crise sem precedentes. Nesta viagem feita à Espanha, Maldini e Leonardo conversaram com o técnico espanhol durante três dias para explicar o projeto de reerguer a seleção.

A Itália está sem treinador desde a saída de Gennaro Gattuso, que deixou o cargo em abril, após não conseguir classificar a Itália para a Copa do Mundo deste ano.