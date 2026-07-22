Ana Marcela Cunha realizou a travessia em quase oito horas e meiaJonne Roriz / COB

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Gabriel Salotti
A nadadora de águas abertas Ana Marcela Cunha atravessou o Canal da Mancha, que liga as cidades de Dover, na Inglaterra, e Calais, na França, em 8 horas, 25 minutos e 29 segundos, quebrando o recorde sul-americano do percurso, que tem 37 quilômetros. Ela concluiu o trajeto na manhã desta quarta-feira (22).

A atleta de 34 anos, que acumula 16 medalhas em Mundiais, além do Ouro Olímpico conquistado em Tóquio, atingiu mais um grande feito na carreira. Antes de iniciar a prova, ela já havia descrito este como o "maior desafio" da sua vida.
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"Claro, o ouro olímpico foi desafiador, mas a travessia do Canal da Mancha é um sonho de adolescente. Desde os meus 14 anos queria fazer isso e agora encontrei o melhor momento para esse desafio. É uma grande realização estar aqui", ressaltou.

A travessia teve regras que a tornaram ainda mais desafiadora, como o uso de maiô normal ao invés de trajes térmicos — as águas da região têm uma média de 15ºC a 19ºC, além de serem repletas de ondas e correntezas.