Ana Marcela Cunha realizou a travessia em quase oito horas e meiaJonne Roriz / COB
A atleta de 34 anos, que acumula 16 medalhas em Mundiais, além do Ouro Olímpico conquistado em Tóquio, atingiu mais um grande feito na carreira. Antes de iniciar a prova, ela já havia descrito este como o "maior desafio" da sua vida.
A travessia teve regras que a tornaram ainda mais desafiadora, como o uso de maiô normal ao invés de trajes térmicos — as águas da região têm uma média de 15ºC a 19ºC, além de serem repletas de ondas e correntezas.
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