Lamine Yamal com a taça da Copa do MundoAFP
Copa faz valor de mercado de Haaland e Yamal superar R$ 1,2 bilhão
Jogadores foram destaques de suas seleções na competição
Rio - A Copa do Mundo é uma competição fundamental para todos e os olhos do mercado mudam depois dela. Lamine Yamal e Erling Haaland já eram astros, mas os seus valores superaram a barreira dos 200 milhões de euros. O site "Transfermarkt" subiu a avaliação de ambos.
Pela primeira vez, jogadores estão sendo avaliado pelo perfil na faixa dos 220 milhões (R$ 1274,63 bilhão). Os dois foram destaques de Espanha e Noruega em suas campanhas na Copa do Mundo.
"Lamine Yamal e Erling Haaland estão no topo do mundo do futebol. A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim e o mercado de transferências se prepara para as novas avaliações dos maiores craques do torneio. Nesse caso, o ranking mudou consideravelmente nas últimas semanas. O atacante espanhol conquistou o título e seu valor subiu para € 220 milhões. O astro norueguês igualou essa marca após fazer história. Ambos dividem o trono dos jogadores mais valiosos.", disse o "AS".
A maior venda da história do futebol pertence a um brasileiro. Em 2017, o PSG decidiu pagar a multa rescisória de Neymar, junto ao Barcelona, e contratou o atacante por 222 milhões de euros (na época R$ 821 milhões).
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