Lamine Yamal com a taça da Copa do Mundo - AFP

Lamine Yamal com a taça da Copa do MundoAFP

Publicado 22/07/2026 12:31

Pela primeira vez, jogadores estão sendo avaliado pelo perfil na faixa dos 220 milhões (R$ 1274,63 bilhão). Os dois foram destaques de Espanha e Noruega em suas campanhas na Copa do Mundo.

"Lamine Yamal e Erling Haaland estão no topo do mundo do futebol. A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim e o mercado de transferências se prepara para as novas avaliações dos maiores craques do torneio. Nesse caso, o ranking mudou consideravelmente nas últimas semanas. O atacante espanhol conquistou o título e seu valor subiu para € 220 milhões. O astro norueguês igualou essa marca após fazer história. Ambos dividem o trono dos jogadores mais valiosos.", disse o "AS".

A maior venda da história do futebol pertence a um brasileiro. Em 2017, o PSG decidiu pagar a multa rescisória de Neymar, junto ao Barcelona, e contratou o atacante por 222 milhões de euros (na época R$ 821 milhões).