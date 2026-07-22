NFL promove corrida de rua no Rio de JaneiroNFL International

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Pedro Logato
Rio - A National Football League chega ao Rio de Janeiro com o aguardado jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens no dia 27 de setembro, no emblemático estádio do Maracanã. Um dia antes, no dia 26, os fãs poderão desfrutar das belezas naturais da cidade na NFL Rio Run, corrida de rua que percorrerá a orla de Ipanema e Arpoador.
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Com duas opções de distância, 2 km e 5 km, o evento é destinado para toda a família, e tem camisas personalizadas das 32 equipes da NFL. O participante pode escolher a que desejar no momento da inscrição, disponível por meio do site ticketsports.com.br.
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A largada da NFL Rio Run será no Parque Garota de Ipanema, ao lado do Arpoador, tendo todo o percurso um deslumbrante visual da orla carioca. Além da camisa da equipe, o kit atleta ainda conta com uma sacochila, número de peito e medalha pós-prova, entregue logo após cruzar a linha de chegada.
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Os últimos ingressos para o NFL Rio Game 2026, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, estão disponíveis por meio do site ticketmaster.com.br. A partida será válida pela semana 3 da temporada regular, e integra o calendário recorde de novos jogos internacionais na próxima temporada, em quatro continentes, sete países e oito estádios.
 