Luka Modric esteve presente na Copa do Mundo de 2026Kamil Krzaczynski / AFP
O meia cogitava se aposentar após o fim da Copa do Mundo. No entanto, a demissão do técnico Massimiliano Allegri mudou os planos de Modric. Os dois mantinham uma boa relação no clube, e a saída do treinador havia colocado a permanência do croata em dúvida.
Apesar da decisão de seguir atuando, o futuro de Modric na seleção croata está próximo do fim. A tendência é que o meia anuncie, nas próximas semanas, a aposentadoria da seleção.
Modric representou a Croácia nesta Copa do Mundo. A equipe foi eliminada nas oitavas de final. Na fase de grupos, avançou na segunda colocação, com seis pontos, após vencer Gana por 2 a 1 e Panamá por 1 a 0. A única derrota foi para a Inglaterra, por 4 a 2.
No mata-mata, os croatas acabaram eliminados por Portugal. A seleção abriu o placar com Ivan Perisic, aos oito minutos do segundo tempo. No entanto, Cristiano Ronaldo empatou de pênalti, e, nos acréscimos, Gonçalo Ramos marcou o gol da virada. A Croácia ainda teve um gol de Gvardiol anulado nos minutos finais.
Ídolo do Real Madrid, Modric chegou ao Milan em 2025 sem custos. Pela equipe italiana, disputou 36 partidas, sendo 32 como titular, com dois gols e três assistências. Na última temporada, o clube terminou o Campeonato Italiano na quinta colocação, com 70 pontos.
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