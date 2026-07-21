Lionel Scaloni é o técnico da ArgentinaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Scaloni rechaça que arbitragem da final da Copa tenha sido injusta
Técnico da Argentina ressaltou que a Espanha foi melhor na decisão
Scaloni rechaça que arbitragem da final da Copa tenha sido injusta
Técnico da Argentina ressaltou que a Espanha foi melhor na decisão
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