Lionel Scaloni é o técnico da ArgentinaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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João Alexandre Borges
O técnico Lionel Scaloni, da seleção argentina, rechaçou que a arbitragem da final da Copa do Mundo de 2026 tenha sido injustiça. Em conversa com a imprensa nesta terça-feira (21), ele ressaltou que a Espanha foi melhor na partida.
A Albiceleste perdeu para a Fúria por 1 a 0 na prorrogação, no último domingo (19), em Nova Jersey. Ferran Torres anotou o único gol do jogo no início da etapa complementar do tempo extra.
"Não, não, não, perdemos porque eles foram melhores. Temos que reconhecer que jogaram melhor. Há vezes que é bom reconhecer, isso vai nos tornar melhores, sem dúvida", disse Scaloni.
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Sem todos os jogadores, delegação da seleção albiceleste desembarcou em Buenos Aires na noite de segunda-feira (20) e recebeu o carinho dos argentinos.
Scaloni estava com o grupo. Já nesta terça (21), chegou a Pujato, onde nasceu, e foi recebido por um grupo de vizinhos, conforme informou o 'TyC Sports', da Argentina.