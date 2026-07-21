Momento em que argentino se dirige à câmera e fala 'mono', termo em espanhol para 'macaco' - Reprodução / Band

Momento em que argentino se dirige à câmera e fala 'mono', termo em espanhol para 'macaco'Reprodução / Band

Publicado 21/07/2026 13:29





William deu detalhes do ocorrido. "A situação aconteceu depois do jogo, quando estávamos conversando com os torcedores, repercutindo o resultado da final. Quando eu abordo esse torcedor, ele até me pergunta se estávamos ao vivo e eu, por engano, disse que sim", explicou.



Então, o homem respondeu: "Olha, nós perdemos a final, mas olha o que é isso. Isso é Argentina, 'mono' [macaco, em esanhol]", afirmou, olhando para a câmera, conforme mostram as imagens exibidas pelo veículo. O repórter William Talles, enviado da Band à Argentina para cobrir a final da Copa do Mundo , sofreu racismo durante uma entrevista com um torcedor local. O caso aconteceu após a partida, no último domingo (19), e foi revelado no programa 'Jornal da Band' da noite desta segunda-feira (20).William deu detalhes do ocorrido. "A situação aconteceu depois do jogo, quando estávamos conversando com os torcedores, repercutindo o resultado da final. Quando eu abordo esse torcedor, ele até me pergunta se estávamos ao vivo e eu, por engano, disse que sim", explicou.Então, o homem respondeu: "Olha, nós perdemos a final, mas olha o que é isso. Isso é Argentina, 'mono' [macaco, em esanhol]", afirmou, olhando para a câmera, conforme mostram as imagens exibidas pelo veículo.

O repórter, então, seguiu com detalhes do caso. "Na hora, eu nem notei, nem percebi. Só me dei conta disso tudo depois, já no hotel, quando a gente foi revisar todo o material."



"Honestamente, eu não sei se ele dirigiu essa fala a mim, ao cinegrafista, que também é negro, ou a todo o Brasil, porque ele sabia que éramos de um canal brasileiro e ele olha diretamente para a câmera. Mas o que mais me impressiona disso tudo é a naturalidade com que ele fala, como se não fosse uma ofensa, sem pudor nenhum, mesmo achando que estava ao vivo. É uma situação constrangedora e bastante desconfortável", desabafou.



William recebeu o apoio da apresentadora Adriana Araújo, que classificou a declaração do argentino como "inaceitável".