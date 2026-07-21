Momento em que argentino se dirige à câmera e fala 'mono', termo em espanhol para 'macaco'Reprodução / Band
William deu detalhes do ocorrido. "A situação aconteceu depois do jogo, quando estávamos conversando com os torcedores, repercutindo o resultado da final. Quando eu abordo esse torcedor, ele até me pergunta se estávamos ao vivo e eu, por engano, disse que sim", explicou.
Então, o homem respondeu: "Olha, nós perdemos a final, mas olha o que é isso. Isso é Argentina, 'mono' [macaco, em esanhol]", afirmou, olhando para a câmera, conforme mostram as imagens exibidas pelo veículo.
"Honestamente, eu não sei se ele dirigiu essa fala a mim, ao cinegrafista, que também é negro, ou a todo o Brasil, porque ele sabia que éramos de um canal brasileiro e ele olha diretamente para a câmera. Mas o que mais me impressiona disso tudo é a naturalidade com que ele fala, como se não fosse uma ofensa, sem pudor nenhum, mesmo achando que estava ao vivo. É uma situação constrangedora e bastante desconfortável", desabafou.
William recebeu o apoio da apresentadora Adriana Araújo, que classificou a declaração do argentino como "inaceitável".
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