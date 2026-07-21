Messi amargou seu segundo vice mundial após perder para a Espanha na final - Odd Andersen / AFP

Messi amargou seu segundo vice mundial após perder para a Espanha na finalOdd Andersen / AFP

Publicado 21/07/2026 10:08 | Atualizado 21/07/2026 13:24





O capitão da 'Albiceleste' chegou ao aeroporto de Rosário em um voo privado por volta das 6h30 (horário de Brasília), junto com sua esposa Antonella e os três filhos.



O canal esportivo 'ESPN' publicou um vídeo que mostra Messi em uma caminhonete cinza entrando no condomínio fechado na cidade periférica de Funes, onde tem uma casa e costuma se hospedar quando viaja a Rosário.



Parte da seleção chegou em Buenos Aires junto com o técnico Lionel Scaloni e a comissão técnica na noite de segunda-feira (20), e O astro Lionel Messi chegou nesta terça-feira (21) à Argentina para descansar com sua família em Rosário, sua cidade natal, após ter perdido a final da Copa do Mundo para a Espanha , confirmaram fontes à AFP.O capitão da 'Albiceleste' chegou ao aeroporto de Rosário em um voo privado por volta das 6h30 (horário de Brasília), junto com sua esposa Antonella e os três filhos.O canal esportivo 'ESPN' publicou um vídeo que mostra Messi em uma caminhonete cinza entrando no condomínio fechado na cidade periférica de Funes, onde tem uma casa e costuma se hospedar quando viaja a Rosário.Parte da seleção chegou em Buenos Aires junto com o técnico Lionel Scaloni e a comissão técnica na noite de segunda-feira (20), e foram recebidos por milhares de torcedores com gritos, cantos, lágrimas e bandeiras argentinas.

O restante do elenco viajou diretamente para outras cidades para retornarem a seus respectivos clubes.



Aos 39 anos, Messi marcou oito gols e deu quatro assistências no torneio, conseguindo levantar uma equipe que parecia derrotada em cada um dos mata-matas que disputou.



A chegada do astro à Argentina coincide com os problemas de saúde de seu pai, Jorge, seu empresário e principal apoio.



Após rumores sobre seu estado, a família informou em junho, pouco depois do início do torneio, que Jorge Messi estava sob acompanhamento médico, sem dar mais detalhes.



