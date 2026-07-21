Gol de Ferran Torres, que selou o título da Espanha, é um dos concorrentes - Franck Fife / AFP

Gol de Ferran Torres, que selou o título da Espanha, é um dos concorrentesFranck Fife / AFP

Publicado 21/07/2026 11:09





O gol de Ferran Torres sobre a Argentina no segundo tempo da prorrogação, que selou a



Os outros concorrentes são: Kerim Alajbegovic (Bósnia), Julián Álvarez (Argentina), Wilson Isidor (Haiti), Elijah Just (Nova Zelândia), Sidny Cabral (Cabo Verde), Daizen Maeda (Japão) e Eldor Shomurodov (Uzbequistão). Estados Unidos - A Fifa divulgou a lista de concorrentes e abriu votação em seu site oficial para definir o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026 . No total, 12 lances estão na briga, em relação que reúne tentos da fase de grupos até a decisão.O gol de Ferran Torres sobre a Argentina no segundo tempo da prorrogação, que selou a vitória por 1 a 0 e o título da Espanha , é um dos finalistas. Entre as estrelas do futebol mundial, Lionel Messi, Jude Bellingham, Erling Haaland e Kylian Mbappé aparecem na disputa.Os outros concorrentes são: Kerim Alajbegovic (Bósnia), Julián Álvarez (Argentina), Wilson Isidor (Haiti), Elijah Just (Nova Zelândia), Sidny Cabral (Cabo Verde), Daizen Maeda (Japão) e Eldor Shomurodov (Uzbequistão).

Veja os gols que brigam pelo prêmio