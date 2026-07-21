Gol de Ferran Torres, que selou o título da Espanha, é um dos concorrentesFranck Fife / AFP
O gol de Ferran Torres sobre a Argentina no segundo tempo da prorrogação, que selou a vitória por 1 a 0 e o título da Espanha, é um dos finalistas. Entre as estrelas do futebol mundial, Lionel Messi, Jude Bellingham, Erling Haaland e Kylian Mbappé aparecem na disputa.
Os outros concorrentes são: Kerim Alajbegovic (Bósnia), Julián Álvarez (Argentina), Wilson Isidor (Haiti), Elijah Just (Nova Zelândia), Sidny Cabral (Cabo Verde), Daizen Maeda (Japão) e Eldor Shomurodov (Uzbequistão).
Veja os gols que brigam pelo prêmio
Time to crown the Hyundai Goal of the Tournament!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
Watch the finalists and vote now at https://t.co/Jqn3mVMYfP#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT @Hyundai_Global pic.twitter.com/SZytsClq7S
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.