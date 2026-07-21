Gary Neville tem 51 anosReprodução / YouTube

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Gabriel Salotti
O ex-jogador e comentarista Gary Neville detonou a atuação da Argentina na final da Copa do Mundo contra a Espanha. O ídolo inglês disse que os sul-americanos "jogaram como um lixo", apesar de ter elogiado a competitividade da equipe de Lionel Scaloni no decorrer do torneio.

"Eu disse que meus primeiros comentários seriam para admirá-los. Mas eles jogaram terrivelmente, sejamos claros, jogaram muito mal. O que eu diria é: se eles se mantiveram no jogo, temos que reconhecer o mérito deles. Parabéns para eles, mas jogaram como um lixo", disparou.

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"Se parece uma m*** e cheira a m****, então é uma m****, para ser sincero. O que vimos na final foi uma atuação ruim, e eles já jogaram mal em alguns momentos", disse Neville, que atualmente trabalha na 'SkySports'.

Gary Neville tem 51 anos e foi lateral-direito do Manchester United, o único clube que ele jogou em sua carreira, entre 1992 e 2011, além de também ter sido figura recorrente na seleção inglesa. Ele conquistou duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais, 12 Campeonatos Ingleses e quatro Copas da Inglaterra, entre outras conquistas.