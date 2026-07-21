Gary Neville tem 51 anosReprodução / YouTube
"Eu disse que meus primeiros comentários seriam para admirá-los. Mas eles jogaram terrivelmente, sejamos claros, jogaram muito mal. O que eu diria é: se eles se mantiveram no jogo, temos que reconhecer o mérito deles. Parabéns para eles, mas jogaram como um lixo", disparou.
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Gary Neville tem 51 anos e foi lateral-direito do Manchester United, o único clube que ele jogou em sua carreira, entre 1992 e 2011, além de também ter sido figura recorrente na seleção inglesa. Ele conquistou duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais, 12 Campeonatos Ingleses e quatro Copas da Inglaterra, entre outras conquistas.
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