Leandro Paredes, da Argentina, se envolveu em briga com Gavi e Eric GarcíaCharly Triballeau / AFP
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Full scenes after final whistle.@MickyJnr__ pic.twitter.com/ZXCvAFkHwy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
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Leandro Paredes, da Argentina, se envolveu em briga com Gavi e Eric GarcíaCharly Triballeau / AFP
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