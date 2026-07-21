Leandro Paredes, da Argentina, se envolveu em briga com Gavi e Eric García - Charly Triballeau / AFP

Leandro Paredes, da Argentina, se envolveu em briga com Gavi e Eric GarcíaCharly Triballeau / AFP

Publicado 21/07/2026 13:50

Estados Unidos - Zlatan Ibrahimovic, ídolo da Suécia e com passagens por gigantes como PSG e Milan, rasgou o verbo sobre as agressões do argentino Leandro Paredes na final da Copa do Mundo . O ex-atacante revelou o que teria feito no lugar dos jogadores da Espanha durante a briga.

"Paredes pode agradecer por não haver um jogador como eu em campo. Se eu estivesse lá, teria lhe dado uma cabeçada e sido expulso", disse o sueco, na "Fox Sports", emissora norte-americana na qual ele foi comentarista durante a Copa.

O conflito aconteceu após o apito final, que decretou o título espanhol. Paredes deu um chute no zagueiro Eric García e foi para cima de Gavi, a quem empurrou e derrubou no chão. Ibrahimovic reprovou a postura dos espanhóis diante das agressões do argentino.

"Não sei o que os jogadores espanhóis estavam fazendo. Eles apenas assistem enquanto um jogador agride um companheiro de equipe", completou Zlatan. Enquanto o volante da Argentina distribuía agressões, acompanhado pelos colegas de seleção, a maior parte dos atletas da Espanha se manteve neutro e distante.



Veja vídeo da briga

*Reportagem de João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato