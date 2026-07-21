Javier Tebas, atual presidente de LaLigaPau Barrena / AFP
Presidente da LaLiga critica possível Copa do Mundo com 64 seleções
Javier Tebas também fez duras críticas à gestão de Gianni Infantino na Fifa
Presidente da LaLiga critica possível Copa do Mundo com 64 seleções
Javier Tebas também fez duras críticas à gestão de Gianni Infantino na Fifa
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