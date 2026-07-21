Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Alex Wong / Getty Images via AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / Getty Images via AFP

Publicado 21/07/2026 18:43 | Atualizado 21/07/2026 19:07

Copa do Mundo de 2034, que será disputada na Arábia Saudita. Segundo o jornal britânico 'The Sun', a entidade busca ideias e se prepara para "pesadelo logístico".



Assim como ocorreu na Copa do Catar, em 2022, a expectativa é que o Mundial seja disputado durante o inverno saudita para evitar as altas temperaturas do verão. O calendário de 2034, no entanto, apresenta obstáculos importantes. Rio - A Fifa estuda alternativas para definir o calendário dade 2034, que será disputada na Arábia Saudita. Segundo o jornal britânico 'The Sun', a entidade busca ideias e se prepara para "pesadelo logístico".Assim como ocorreu na Copa do Catar, em 2022, a expectativa é que o Mundial seja disputado durante o inverno saudita para evitar as altas temperaturas do verão. O calendário de 2034, no entanto, apresenta obstáculos importantes.

O Ramadã deve ocorrer entre novembro e dezembro, período em que a rotina do país muda significativamente, com redução da jornada de trabalho e alterações no funcionamento de escolas, comércio e serviços.

Antecipar o torneio para o início do ano pode gerar um "conflito". Isso porque os Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City estão marcados para janeiro e fevereiro de 2034. No mês seguinte, milhões de peregrinos viajarão a Meca para o Hajj, um dos principais eventos religiosos do calendário islâmico, reduzindo ainda mais a janela disponível para a realização da Copa.

Segundo o 'The Sun', um "período ideal" poderia ser entre o Natal de 2034 e meados de fevereiro de 2035, antes do Hajj.



O desafio pode aumentar caso a Fifa confirme a ampliação do torneio para 64 seleções. Com mais equipes, a competição exigiria entre seis e sete semanas de duração, acima do período utilizado na edição de 2026, disputada com 48 participantes.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.