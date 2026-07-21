Lionel Messi e De Paul não tem prazo de retorno ao Inter Miami - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Lionel Messi e De Paul não tem prazo de retorno ao Inter MiamiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 21/07/2026 18:17

Messi está em Rosario para férias com a família. De Paul ficou nos Estados Unidos, mas não para reapresentação ao seu clube. A dupla, vice-campeã com a Argentina na Copa do Mundo, vai aproveitar os próximos dias para descansar e, segundo o técnico do Inter Miami, não há pressa para voltarem a jogar.



Também argentino, Guilhermo Hoyos afirmou que seus pupilos precisam de muito descanso e tempo com a família após disputada e desgastante Copa do Mundo. O Sindicato dos Jogadores Profissional prevê ao menos 21 dias de férias, mas o treinador já adiantou que o período pode ser prolongado.



"Eles ficarão fora pelo tempo que for necessário", afirmou Hoyos "A Copa do Mundo terminou há poucos dias e o que eles mais precisam é descansar e estar com seus entes queridos em casa", destacou o técnico argentino à imprensa antes do treino do Inter Miami.