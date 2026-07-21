Memphis Depay em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Memphis Depay em treino do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 21/07/2026 17:26 | Atualizado 21/07/2026 18:30

Rio - O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, trouxe detalhas da proposta que o clube fez para renovar com Memphis Depay . Em conversa com a imprensa na sede da CBF nesta terça-feira (21), o dirigente também explicou que o contrato seria bem diferente do atual.

"Existe um interesse do clube. O clube colocou uma condição que é possível de realizar. Um contrato bem diferente do contrato atual. Existe um debate na mesa. O debate está na mesa, está ativo. Pode ser que tenha um desfecho, acredito eu, nos próximos dias, até domingo, até segunda, não sei, nesse sentido", disse Marcelo Paz.

"Há um desejo do clube, há uma clareza do que o clube pode fazer. Ele recebeu a proposta. A proposta inclui salário, mas também outras formas de remuneração mais criativas, como produtos criados, como eventos, como patrocínio que se consiga em conjunto para compor um possível salário maior a partir de receitas que entrem para o Corinthians e para o Memphis", completou.

O atacante holandês foi anunciado como reforço do Timão em setembro de 2024 e tem contrato com o Corinthians válido até o fim deste mês. "A gente espera que tenha um bom desfecho. Já está, digamos assim, nos dias finais para ter algum acontecimento mais definitivo quanto a possível renovação do Memphis", concluiu Marcelo Paz.