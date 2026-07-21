Felipe Melo encarando Messi durante Brasil x ArgentinaReprodução
Camisa usada por Felipe Melo na Copa de 2010 é colocada à venda por R$ 14 mil
Ex-jogador utilizou a camisa na eliminação para a Holanda
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