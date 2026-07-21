Felipe Melo encarando Messi durante Brasil x Argentina - Reprodução

Felipe Melo encarando Messi durante Brasil x ArgentinaReprodução

Publicado 21/07/2026 17:30

Rio - A loja Classic Football Shirts, em Nova York, colocou à venda uma camisa utilizada por Felipe Melo na Copa do Mundo de 2010. A peça foi usada pelo ex-jogador na derrota para a Holanda por 2 a 1, nas quartas de final, e pode ser adquirida pelo valor de 2,6 mil dólares (cerca de R$ 14 mil).

Comentarista do Grupo Globo, Felipe Melo participou da cobertura da Copa do Mundo, em Nova York. O ex-jogador chegou a visitar a loja e viu a camisa de perto, mas reagiu com um "sorriso amarelo" de canto de rosto após um tempo observando a peça que marcou parte da sua carreira.

Felipe Melo foi um dos protagonistas da eliminação do Brasil diante da Holanda. O volante deu assistência para Robinho abrir o placar, mas depois foi expulso, o que gerou a reação holandesa durante o segundo tempo. Na sequência, os holandeses foram vices para a Espanha.

O catálogo da Classic Football Shirts reúne outros itens históricos. A loja também comercializa peças de clubes, além de uniformes de seleções. Há uma camisa do Vasco da temporada 2002 disponível no catálogo, à venda por 139,99 dólares (R$ 712).

