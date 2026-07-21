Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 - Divulgação

Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing na Fórmula 2Divulgação

Publicado 21/07/2026 16:38

Fórmula 1 a partir de 2027, em um movimento planejado pela Ferrari. Rio - Rafael Câmara está muito próximo de dar mais um passo na carreira. Segundo informações da jornalista Julianne Cerasoli, do "UOL", o brasileiro de 21 anos deve integrar a Haas como piloto reserva naa partir de 2027, em um movimento planejado pela Ferrari.

O caminho até o time norte-americano passa diretamente pela tradicional equipe italiana. Câmara integra a Ferrari Driver Academy desde o fim de 2021, quando deixou o kart para iniciar a trajetória nos carros de fórmula.

Como fornece motores e grande parte da mecânica, a Scuderia também tem o direito de indicar um piloto de sua academia para uma das vagas da Haas, cenário que favorece o brasileiro.

Os resultados nas categorias de base reforçam essa projeção. Campeão da Fórmula 3 logo na temporada de estreia, Rafael Câmara ocupa atualmente a terceira colocação da Fórmula 2 pela Invicta Racing.

No último fim de semana, em Spa-Francorchamps, na Bélgica, confirmou a boa fase ao converter a pole position em vitória na corrida principal.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza