Nathan Fernandes é reforço do LudogoretsDivulgação / Ludogorets

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João Alexandre Borges
Rio - O Botafogo acertou a saída por empréstimo de Nathan Fernandes para o Ludogorets, da Bulgária. O clube europeu oficializou a contratação do jogador nesta terça-feira (21).
"Após negociações bem-sucedidas entre os dois clubes, o veloz ponta se juntará às 'Águias' por empréstimo, com uma opção de compra definitiva incluída no acordo", diz um trecho da nota divulgada pelo Ludogorets.
 
 
 
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Cria do Grêmio, Nathan Fernandes chegou ao Botafogo em fevereiro de 2025. Ele, que assinou contrato válido até o fim de 2029, lidou com algumas lesões e não conseguiu se firmar no time.
Nathan é mais um jogador do Glorioso que está emprestado ao Ludogorets. O outro é Rwan Cruz, que foi cedido ao clube da Bulgária em janeiro deste ano.