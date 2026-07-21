LeBron James também é o maior pontuador da história da NBA - Harry How / AFP

LeBron James também é o maior pontuador da história da NBAHarry How / AFP

Publicado 21/07/2026 16:00 | Atualizado 21/07/2026 16:12

Rio - LeBron James não tem pressa para definir os próximos passos da carreira. Sem equipe após decidir não renovar com o Los Angeles Lakers, o astro avalia as possibilidades, mas ainda não tomou uma decisão. Segundo o agente Rich Paul, não há mais nada que deve ser feito e, agora, tudo depende do jogador.

"Várias pessoas ligaram perguntando: "Ei, Rich, tem mais alguma coisa que devamos fazer? Algo que possamos fazer?" E minha resposta é: "Não. Não precisamos que vocês façam nada além do esperado. Nós entendemos a situação. Está tudo claro. Todas as mensagens já foram enviadas", disse Rich Paul.

Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers e Miami Heat são as quatro franquias que disputam a contratação de LeBron James para a próxima temporada. O astro, de 41 anos, vai disputar sua 24ª temporada na NBA, estendendo o próprio recorde de longevidade na liga.

LeBron James deixou o Los Angeles Lakers após oito temporadas. A franquia desejava renovar o contrato com o jogador, mas ele decidiu testar o mercado de transferências. Na equipe da Califórnia, o astro foi campeão da NBA na temporada 2019/20, além da NBA Cup em 2023.