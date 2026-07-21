Zidane será o técnico da FrançaDivulgação / Adidas

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Pedro Logato
Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Zinedine Zidane, de 54 anos, está muito perto de ser anunciado como o novo treinador da França. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o ex-apoiador já assinou contrato para dirigir os bicampeões mundiais.
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Zidane fez história na seleção francesa, sendo o protagonista dos títulos da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo em três ocasiões, sendo também o craque da Copa de 2006, quando a França perdeu a final para a Itália.
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O trabalho na seleção francesa será o terceiro de Zidane como técnico. Ele teve duas passagens pelo Real Madrid e está desempregado desde 2021, quando deixou o clube espanhol pela última vez. Zidane foi tricampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid.
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A saída de Deschamps já era certa desde o começo da competição. Ele trabalhou na França por 14 anos e teve seu ápice com o título da Copa de 2018. O treinador foi vice-campeão na Eurocopa de 2016 e na Copa do Mundo de 2026.