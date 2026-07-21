Zidane será o técnico da França - Divulgação / Adidas

Zidane será o técnico da FrançaDivulgação / Adidas

Publicado 21/07/2026 16:03

Zidane fez história na seleção francesa, sendo o protagonista dos títulos da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo em três ocasiões, sendo também o craque da Copa de 2006, quando a França perdeu a final para a Itália.

O trabalho na seleção francesa será o terceiro de Zidane como técnico. Ele teve duas passagens pelo Real Madrid e está desempregado desde 2021, quando deixou o clube espanhol pela última vez. Zidane foi tricampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

A saída de Deschamps já era certa desde o começo da competição. Ele trabalhou na França por 14 anos e teve seu ápice com o título da Copa de 2018. O treinador foi vice-campeão na Eurocopa de 2016 e na Copa do Mundo de 2026.