Zidane será o técnico da FrançaDivulgação / Adidas
Zidane já assinou contrato para assumir seleção da França
Treinador, de 54 anos, está sem trabalhar desde 2021
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Defensor chegou ao Tricolor em 2013
Neymar participa de campeonato de pôquer em São Paulo
Como ainda cumpre um cronograma físico individual, ele não viajou para a Venezuela, onde o Santos joga pela Sul-Americana
Após a Copa do Mundo, Guillermo Ochoa anuncia aposentadoria
Goleiro é ídolo da seleção mexicana; ele também divide o recorde de participações no torneio com Cristiano Ronaldo e Messi
Herói do título da Espanha é disputado por PSG e Real Madrid
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