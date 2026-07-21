Alex Arce em treino pela seleção paraguaia - Divulgação / Seleção Paraguaia

Alex Arce em treino pela seleção paraguaiaDivulgação / Seleção Paraguaia

Publicado 21/07/2026 21:30

Rio - O atacante Alex Arce, de 31 anos, que defende o Independiente Rivadavia, da Argentina, está na mira do Internacional. De acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, o Colorado fez uma proposta pelo paraguaio.

O valor oferecido pelos gaúchos foi de 3 milhões de dólares (R$ 15 milhões). O clube argentino considerou o montante abaixo do esperado. Porém, o Internacional não se retirou das conversas e pode fazer nova proposta.

O Fluminense terá pela frente o Independiente Rivadavia, da Argentina, nas oitavas de final da Libertadores. As partidas vão acontecer nos próximos dias 11, no Maracanã, e dia 18, no país vizinho.

Arce começou sua carreira no Cerro Porteño, passou por Rubio Ñu, Sportivo Ameliano, ambos do Paraguai, até chegar ao Rivadavia em 2023, no ano seguinte o atacante passou pela LDU. No ano passado retornou ao clube argentino. Ele defendeu a seleção paraguaia na última Copa do Mundo.