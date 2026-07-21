Alex Arce em treino pela seleção paraguaiaDivulgação / Seleção Paraguaia
Destaque de adversário do Flu na Libertadores entra na mira do Inter
Atacante, de 31 anos, pode mudar de ares
Destaque de adversário do Flu na Libertadores entra na mira do Inter
Atacante, de 31 anos, pode mudar de ares
Reforço do Botafogo, Lucas Monzón é regularizado no BID
Defensor firmou contrato válido até o fim de 2029 com o Alvinegro
Clube russo mostra interesse em Canobbio, do Fluminense
Tricolor não recebeu proposta oficial pelo atleta
Atacante do Palmeiras é elogiado por gesto na final da Copa do Mundo
Flaco López virou destaque na imprensa internacional pela postura durante a cerimônia de premiação
CBF define arbitragem para os dois jogos entre Fluminense e Vasco
As duas equipes vão medir forças por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil
Árbitro inglês anuncia aposentadoria após participação na Copa do Mundo
Último jogo foi entre Portugal e Espanha, nas oitavas de final do Mundial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.