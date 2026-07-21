Flaco López, de 25 anos, é atacante do PalmeirasJay Biggerstaff / Getty Images via AFP
O reflexo da postura madura, mesmo após a derrota de 1 a 0 para o rival europeu, foi externado por meio de mensagens nas redes sociais do atleta, publicou o jornal espanhol "Marca", em sua edição nesta terça-feira (21).
Coadjuvante na campanha que levou seu país ao vice-campeonato da Copa do Mundo, ele teve o seu melhor momento na vitória sobre a Suíça por 3 a 1, em jogo válido pelas quartas de final, quando participou do gol de Julián Álvarez.
López entrou na prorrogação e deu a assistência para o atleta do Atlético de Madrid estufar a rede. Após o jogo, o atacante argentino reforçou a gratidão ao treinador Lionel Scaloni pela oportunidade de defender a Argentina em um Mundial.
"A vida te surpreende com o que passa. Há alguns meses, não imaginava estar aqui. Agora pude jogar e estar aqui", afirmou após o confronto.
No Palmeiras desde 2022, ele vem sendo um dos destaques da equipe do técnico Abel Ferreira nesta temporada e formou uma dupla de ataque com Vitor Roque que vem encantando a torcida paulista. Neste ano, o argentino entrou em campo 35 vezes, marcou 14 gols e deu oito assistências.
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