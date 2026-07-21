O árbitro Anthony TaylorFoto: Attila KISBENEDEK / AFP
Árbitro inglês anuncia aposentadoria após participação na Copa do Mundo
Último jogo foi entre Portugal e Espanha, nas oitavas de final do Mundial
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