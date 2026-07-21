O árbitro Anthony Taylor - Foto: Attila KISBENEDEK / AFP

O árbitro Anthony TaylorFoto: Attila KISBENEDEK / AFP

Publicado 21/07/2026 19:30

Rio - O árbitro inglês Anthony Taylor anunciou nesta terça-feira (21) sua aposentadoria da arbitragem profissional. Após mais de duas décadas no futebol de elite, Taylor encerra a carreira com 831 partidas apitadas, incluindo finais nacionais e internacionais. O último duelo foi a vitória da Espanha sobre Portugal , nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Apitar jogos de alto nível foi um privilégio imenso, mas a pressão é intensa. Chegou a hora de me afastar e seguir para o próximo capítulo da minha carreira. Quero expressar minha mais profunda gratidão aos meus dois assistentes, Gary (Beswick) e Adam (Nunn), aos meus colegas de arbitragem e a todos os envolvidos com o esporte por todo o apoio ao longo dos anos", declarou.

Anthony Taylor teve carreira de destaque no futebol inglês. O árbitro, de 47 anos, apitou 668 partidas no futebol profissional do país, sendo 432 delas pela Premier League, ao longo de 16 temporadas. Além disso, comandou decisões como duas finais da Copa da Inglaterra, a final da Copa da Liga Inglesa, a Supercopa da Inglaterra e a decisão dos playoffs de acesso da Championship, a segunda divisão.

Já no futebol internacional, permaneceu durante 14 anos no quadro de árbitros da Fifa. Nesse período, participou de duas Copas do Mundo (2022 e 2026), duas Eurocopas (2020 e 2024) e dois Mundiais de Clubes (2022 e 2025). Além disso, dirigiu jogos como a Supercopa da Uefa, a final da Liga das Nações, a decisão do Mundial de Clubes, a final da Liga Europa e uma semifinal da Liga dos Campeões.

Antes de se consolidar como árbitro principal da Inglaterra, Anthony Taylor também integrou equipes de arbitragem em grandes finais da Uefa. Assim, apitou jogos como a Supercopa da Europa de 2014, a final da Liga Europa de 2015 e as decisões da Liga dos Campeões e da Eurocopa em 2016. O árbitro ainda não definiu os próximos passos da carreira fora dos gramados.