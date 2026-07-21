Rio - Flamengo subiu um post no "X", o antigo Twitter, apenas com sigla a CRF nesta terça-feira (21). À primeira vista aparenta ser mais uma postagem comum, pois CRF significa Clube de Regatas Flamengo, mas foi uma ironia com o Fluminense.
Contudo, em uma dessas postagens no "X", houve um erro na tradução automática de uma publicação que dizia "Fluminense Football Club".
O que seria tradução saiu "Clube de Regatas Fluminense" formando a sigla do rival Flamengo e também o início do nome do Rubro-Negro. O Fluminense apagou a postagem, mas os internautas tiraram print e repercutiram o ocorrido.
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