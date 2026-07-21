Post de aniversário do Fluminense com tradução errada pela "Grok"Reprodução/X

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João André Pombo
Rio - Flamengo subiu um post no "X", o antigo Twitter, apenas com sigla a CRF nesta terça-feira (21). À primeira vista aparenta ser mais uma postagem comum, pois CRF significa Clube de Regatas Flamengo, mas foi uma ironia com o Fluminense.
O Tricolor completa 124 anos nesta terça (21) e fez diversas postagens comemorando a data especial. O clube, inclusive, anunciou a volta do ídolo Fred, agora como técnico do sub-20.
Contudo, em uma dessas postagens no "X", houve um erro na tradução automática de uma publicação que dizia "Fluminense Football Club". 
O que seria tradução saiu "Clube de Regatas Fluminense" formando a sigla do rival Flamengo e também o início do nome do Rubro-Negro. O Fluminense apagou a postagem, mas os internautas tiraram print e repercutiram o ocorrido.
O Rubro-Negro aproveitou a repercussão da gafe e aproveitou para brincar com a situação também. Um usuário respondeu ao Flamengo "Você não é inocente".
VEJA A POSTAGEM ENIGMÁTICA
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges