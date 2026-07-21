Post de aniversário do Fluminense com tradução errada pela "Grok" - Reprodução/X

Post de aniversário do Fluminense com tradução errada pela "Grok"Reprodução/X

Publicado 21/07/2026 18:11

Rio - Flamengo subiu um post no "X", o antigo Twitter, apenas com sigla a CRF nesta terça-feira (21). À primeira vista aparenta ser mais uma postagem comum, pois CRF significa Clube de Regatas Flamengo, mas foi uma ironia com o Fluminense.

Contudo, em uma dessas postagens no "X", houve um erro na tradução automática de uma publicação que dizia "Fluminense Football Club".

O que seria tradução saiu "Clube de Regatas Fluminense" formando a sigla do rival Flamengo e também o início do nome do Rubro-Negro. O Fluminense apagou a postagem, mas os internautas tiraram print e repercutiram o ocorrido.

A tradução automática (???) pic.twitter.com/wiWX0MKvXS — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 21, 2026

O Rubro-Negro aproveitou a repercussão da gafe e aproveitou para brincar com a situação também. Um usuário respondeu ao Flamengo "Você não é inocente".

VEJA A POSTAGEM ENIGMÁTICA