Ex-jogador, Christian Vieri rindo de Ronaldo Fênomeno, seu ex-companheiro - Reprodução/Instagram @christianvieri

Ex-jogador, Christian Vieri rindo de Ronaldo Fênomeno, seu ex-companheiroReprodução/Instagram @christianvieri

Publicado 21/07/2026 17:16

Rio - Uma cena do ex-atacante Christian Vieri, de 53 anos, viralizou nas redes sociais. Nos últimos dias, o italiano reencontrou Ronaldo Fenômeno, com quem jogou na Inter de Milão, nos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo , e apareceu imitando o brasileiro. A ação arrancou risadas de muitos.

A parceria profissional dos dois durou apenas três anos, porém a amizade deles seguiu para fora dos campos. Em gravação do reencontro, Vieri aparece "pedalando", drible que marcou a carreira do Ronaldo. Em meio a risadas, o ex-jogador brasileiro responde "O que era para ser isto? Sou eu?" em tom irônico enquanto o italiano gargalha.

O ataque da Inter de Milão foi formado pelos dois entre 1999 a 2002. No período foram considerados como uma das duplas ofensivas mais perigosas da Europa, porém foram prejudicados por conta das constantes lesões de ambos.

Ex-jogadores como Carles Puyol, Roberto Carlos e Robbie Keane comentaram na publicação do Instagram pessoal do Vieri.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato

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