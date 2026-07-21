Ex-jogador, Christian Vieri rindo de Ronaldo Fênomeno, seu ex-companheiroReprodução/Instagram @christianvieri
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