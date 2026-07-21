Rodrygo pode voltar a jogar em janeiro - Fadel Senna / AFP

Rodrygo pode voltar a jogar em janeiroFadel Senna / AFP

Publicado 21/07/2026 17:05

Rio - Uma das ausências mais sentidas pela seleção brasileira na Copa do Mundo, o atacante Rodrygo , de 25 anos, pode voltar antes do esperado. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o jogador do Real Madrid tem possibilidades de atuar em janeiro.

Rodrygo sofreu uma grave lesão no joelho direito em março. A previsão inicial era que o brasileiro ficasse sem atuar por um ano inteiro. Porém, o prazo foi reduzido para dez meses.

"Quatro meses se passaram... e sua recuperação é muito boa. Ele está começando a parecer que ficará afastado por dez meses, e não doze. Com tudo o que isso significa. Como uma garrafa d'água no deserto. Um grande alívio", disse o diário.

O jornal ainda reforça que o brasileiro viveu seu momento mais difícil por conta da pouca locomoção nas primeiras semanas e também psicologicamente devido a sua ausência na Copa do Mundo.

"O pior já passou. O momento mais crítico da lesão. A ruptura, a cirurgia, os primeiros meses de reabilitação. Uma fase devastadora psicologicamente e incrivelmente difícil fisicamente. Muito dolorosa, um verdadeiro sacrifício", concluiu.