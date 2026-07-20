Após deixar o Al-Nassr, Jorge Jesus assumiu o comando técnico da seleção de PortugalFayez Nureldine / AFP

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João Alexandre Borges
Rio - O técnico Jorge Jesus disse que tinha indicações para fazer uma pré-convocação da seleção brasileira em 2025. O Mister foi um dos nomes que esteve na mira da CBF para assumir a Amarelinha, mas a entidade fechou com Carlo Ancelotti.
"Eu acabei por não ir treinar a seleção do Brasil, mas já tinha indicações para fazer a pré-convocatória da seleção do Brasil para o jogo que havia em março, depois deles terem perdido 4 a 1 para a Argentina", disse Jorge Jesus, ao 'Canal 11', de Portugal.
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Dorival Júnior era o técnico da Seleção, mas foi demitido pouco depois daquela derrota. Em maio de 2025, a CBF oficializou a contratação do técnico Carlo Ancelotti.
O primeiro jogo do Brasil após o revés para a Argentina aconteceu em junho, diante do Equador. Naquela ocasião, as duas seleções empataram sem gols. A partida marcou a estreia do italiano à frente da Amarelinha.
Carlo Ancelotti segue no cargo e comandou a seleção brasileira na Copa de 2026. Antes do início do torneio, a CBF renovou o contrato do treinador até 2030, já de olho no próximo Mundial.
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"Se eu convocava diferente daquilo que o Ancelotti fez? Não. Claro que faria num ou outro jogador. Acho que, neste momento, o melhor ponta de lança do futebol brasileiro é o Pedro. Isto é um bocadinho tendencioso porque ele já foi meu jogador no Flamengo. Um ou dois jogadores ou três jogadores diferentes, mas a maioria concordava com que ele fez", afirmou o Mister.
Na temporada 2025/26, Jorge Jesus foi técnico do Al-Nassr, que conquistou o Campeonato Saudita. Ele, porém, decidiu não permanecer no clube. Posteriormente, já livre no mercado, o Mister firmou contrato para assumir a seleção de Portugal.