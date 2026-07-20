Após deixar o Al-Nassr, Jorge Jesus assumiu o comando técnico da seleção de PortugalFayez Nureldine / AFP
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