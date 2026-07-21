Neymar em jogo da seleção brasileiraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Neymar participa de campeonato de pôquer em São Paulo
Como ainda cumpre um cronograma físico individual, ele não viajou para a Venezuela, onde o Santos joga pela Sul-Americana
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Após a Copa do Mundo, Guillermo Ochoa anuncia aposentadoria
Goleiro é ídolo da seleção mexicana; ele também divide o recorde de participações no torneio com Cristiano Ronaldo e Messi
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