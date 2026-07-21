Ferran Torres fez o gol do título da Espanha - Franck Fife / AFP

Ferran Torres fez o gol do título da EspanhaFranck Fife / AFP

Publicado 21/07/2026 22:00

Rio - Autor do gol do título do Espanha na Copa do Mundo de 2026 , Ferran Torres, de 26 anos, está na mira de dois clubes importantes do futebol europeu. De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", o PSG e o Real Madrid tem interesse em sua contratação.

O desejo do atual campeão da Liga dos Campeões tem a ver com Luis Enrique, treinador espanhol, que já o o comandou na seleção e deseja tê-lo em Paris. Porém, o Real Madrid, que conta com Endrick e Mbappé, também teria interesse no espanhol.

Ferran Torres tem contrato com o Barcelona até junho de 2027, mas o atacante não é um titular absoluto do clube espanhol. Com o seu feito na Copa do Mundo, uma mudança de ares pode ser avaliada por ele.

Na última temporada, o atacante entrou em campo em 49 partidas, anotou 21 gols e deu três assistências. Na Copa do Mundo, Ferran entrou em campo em cinco jogos, fez um gol e deu uma assistência.