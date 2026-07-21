Ferran Torres fez o gol do título da EspanhaFranck Fife / AFP

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Pedro Logato
Rio - Autor do gol do título do Espanha na Copa do Mundo de 2026, Ferran Torres, de 26 anos, está na mira de dois clubes importantes do futebol europeu. De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", o PSG e o Real Madrid tem interesse em sua contratação.
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O desejo do atual campeão da Liga dos Campeões tem a ver com Luis Enrique, treinador espanhol, que já o o comandou na seleção e deseja tê-lo em Paris. Porém, o Real Madrid, que conta com Endrick e Mbappé, também teria interesse no espanhol.
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Ferran Torres tem contrato com o Barcelona até junho de 2027, mas o atacante não é um titular absoluto do clube espanhol. Com o seu feito na Copa do Mundo, uma mudança de ares pode ser avaliada por ele.
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Na última temporada, o atacante entrou em campo em 49 partidas, anotou 21 gols e deu três assistências. Na Copa do Mundo, Ferran entrou em campo em cinco jogos, fez um gol e deu uma assistência.