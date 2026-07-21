Ferran Torres fez o gol do título da EspanhaFranck Fife / AFP
Herói do título da Espanha é disputado por PSG e Real Madrid
Atacante, de 26 anos, defende o Barcelona
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