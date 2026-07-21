Wilton Pereira Sampaio será árbitro de jogo da volta nas oitavas da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco - Cesar Greco / Palmeiras

Wilton Pereira Sampaio será árbitro de jogo da volta nas oitavas da Copa do Brasil entre Fluminense e VascoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 21/07/2026 19:54

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para os dois confrontos entre Fluminense Vasco , pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o árbitro será Ramon Abatti Abel (SC). Já na volta, a partida será comandada por Wilton Pereira Sampaio (GO). A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.

O árbitro Ramon Abatti Abel em jogo do Brasileirão Cesar Greco/Palmeiras/by Canon



Os dois árbitros participaram da Copa do Mundo de 2026. Wilton Pereira Sampaio apitou três partidas: México 1 a 0 África do Sul, pelo jogo de abertura; Noruega 3x2 Senegal, também pela fase de grupos; e Holanda 1x1 Marrocos, pelos 16-avos de final, que foi decidida nas penalidades com os Marroquinos vencendo por 3 a 2. Os dois árbitros participaram da Copa do Mundo de 2026. Wilton Pereira Sampaio apitou três partidas: México 1 a 0 África do Sul, pelo jogo de abertura; Noruega 3x2 Senegal, também pela fase de grupos; e Holanda 1x1 Marrocos, pelos 16-avos de final, que foi decidida nas penalidades com os Marroquinos vencendo por 3 a 2.

Já Ramon Abatti Abel trabalhou nos jogos Bélgica 1x1 Egito e Suíça 2 x 1Canadá, ambos pela fase de grupos.

O jogo de ida, com mando do Vasco, acontecerá em 1º de agosto (sábado), a partir das 17h30, no Maracanã. Já a partida da volta, que terá o Fluminense como mandante, acontecerá no dia 5 (quarta-feira), às 21h30, no mesmo estádio.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges