Bruno Guimarães em jogo do Brasil na Copa - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em jogo do Brasil na CopaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/07/2026 12:31

Rio - O Arsenal não desistiu da contratação de Bruno Guimarães , de 28 anos, que defende o Newcastle. De acordo com informações do jornalista britânico Ben Jacobs, o clube de Londre irá oferecer algo em torno de 70 milhões de libras (cerca de R$ 477 milhões).

Esta não é a primeira oferta dos Gunners pelo brasileiro. Anteriormente, o atual campeão inglês sinalizou com 65 milhões de libras (cerca de R$ 443 milhões) pela contratação de Bruno Guimarães. A proposta foi recusada.

O Newcastle reforçar que não tem o interesse de se desfazer de Bruno Guimarães na atual janela de transferências. O brasileiro, de 28 anos, é peça fundamental no elenco e defende o clube desde 2022. Porém, o volante deseja atuar no Arsenal.

Bruno Guimarães foi destaque da seleção brasileira nos primeiros jogos da Copa do Mundo com quatro assistências. O brasileiro acabou ficando marcado negativamente por perder um pênalti na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, que selou a eliminação na competição.

Nascido no Rio, Bruno Guimarães atuou pelo Audax e depois se transferiu para a franquia paulista do clube. Atuando entre 2017 a 2020 pelo Athletico-PR, sendo destaque no futebol brasileiro. Passou pelo Lyon, e desde 2022 joga no Newcastle. O meia esteve presente nas últimas duas Copas do Mundo.