Rodri é o destaque da Espanha na Copa do Mundo - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Rodri é o destaque da Espanha na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 21/07/2026 11:12





O mandatário não deseja contar com o volante, que atualmente joga pelo Manchester City, e impediu aberturas de negociações ao longo das últimas semanas. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.



Apesar disso, o Real Madrid conta com reforços de peso para a próxima temporada. Além do técnico José Mourinho, os merengues contrataram atletas como o meia-atacante Bernardo Silva e o lateral campeão do mundo Marc Cucurella. O meia Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo , sonha em retornar à Espanha, o seu país, e deseja atuar pelo Real Madrid. No entanto, o presidente do clube, Florentino Pérez, está barrando a sua contratação.O mandatário não deseja contar com o volante, que atualmente joga pelo Manchester City, e impediu aberturas de negociações ao longo das últimas semanas. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.Apesar disso, o Real Madrid conta com reforços de peso para a próxima temporada. Além do técnico José Mourinho, os merengues contrataram atletas como o meia-atacante Bernardo Silva e o lateral campeão do mundo Marc Cucurella.

Carreira vitoriosa

Rodri tem 30 anos. Revelado pelo Villarreal em 2015, o jogador transferiu-se para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o chamou para o Manchester City em 2019.



Desde então, o atleta foi um dos pilares da vitoriosa fase do clube inglês, com as conquistas da Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos. O troféu mais importante, no entanto, foi levantado no último domingo (19), com a conquista da Copa do Mundo. Rodri também tem uma Bola de Ouro, de 2024.