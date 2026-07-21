Rodri é o destaque da Espanha na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
O mandatário não deseja contar com o volante, que atualmente joga pelo Manchester City, e impediu aberturas de negociações ao longo das últimas semanas. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.
Apesar disso, o Real Madrid conta com reforços de peso para a próxima temporada. Além do técnico José Mourinho, os merengues contrataram atletas como o meia-atacante Bernardo Silva e o lateral campeão do mundo Marc Cucurella.
Carreira vitoriosa
Desde então, o atleta foi um dos pilares da vitoriosa fase do clube inglês, com as conquistas da Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos. O troféu mais importante, no entanto, foi levantado no último domingo (19), com a conquista da Copa do Mundo. Rodri também tem uma Bola de Ouro, de 2024.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.