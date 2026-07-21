Manu Koné em ação no duelo entre França e Marrocos, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Manu Koné em ação no duelo entre França e Marrocos, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 21/07/2026 10:40





A negociação, porém, é tratada com cautela e ainda não há uma proposta oficial, segundo o jornal francês ‘L’Équipe’. Outros times estão de olho no jogador, como Arsenal e Inter de Milão. Inglaterra - Um dos destaques da França na Copa do Mundo , Manu Koné desperta o interesse do Manchester United. O clube inglês já conversa com a Roma, da Itália, para contratar o volante.A negociação, porém, é tratada com cautela e ainda não há uma proposta oficial, segundo o jornal francês ‘L’Équipe’. Outros times estão de olho no jogador, como Arsenal e Inter de Milão.

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O meio-campista foi titular em quatro dos oito jogos da França no torneio internacional. De resto, só saiu do banco de reservas na semifinal, na



Na última temporada, Manu Koné fez dois gols e deu três assistências em 37 jogos pela Roma, sendo 33 na escalação principal. Depois de acumular boas atuações na Copa do Mundo, o volante espera dar um novo passo na carreira. Ele tem vínculo com o clube italiano até meados de 2029. O meio-campista foi titular em quatro dos oito jogos da França no torneio internacional. De resto, só saiu do banco de reservas na semifinal, na derrota por 2 a 0 para a Espanha . Ele não atuou contra Senegal (fase de grupos), Suécia (segunda fase) e Inglaterra (disputa pelo terceiro lugar).Na última temporada, Manu Koné fez dois gols e deu três assistências em 37 jogos pela Roma, sendo 33 na escalação principal. Depois de acumular boas atuações na Copa do Mundo, o volante espera dar um novo passo na carreira. Ele tem vínculo com o clube italiano até meados de 2029.