Manu Koné em ação no duelo entre França e Marrocos, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
A negociação, porém, é tratada com cautela e ainda não há uma proposta oficial, segundo o jornal francês ‘L’Équipe’. Outros times estão de olho no jogador, como Arsenal e Inter de Milão.
O meio-campista foi titular em quatro dos oito jogos da França no torneio internacional. De resto, só saiu do banco de reservas na semifinal, na derrota por 2 a 0 para a Espanha. Ele não atuou contra Senegal (fase de grupos), Suécia (segunda fase) e Inglaterra (disputa pelo terceiro lugar).
Na última temporada, Manu Koné fez dois gols e deu três assistências em 37 jogos pela Roma, sendo 33 na escalação principal. Depois de acumular boas atuações na Copa do Mundo, o volante espera dar um novo passo na carreira. Ele tem vínculo com o clube italiano até meados de 2029.
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