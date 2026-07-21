Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 21/07/2026 14:30

O camisa 10 não viajou à Venezuela para o jogo desta terça-feira (21), contra a Universidad Central, pelos playfoffs da Sul-Americana, para seguir o cronograma no Brasil, e poder entrar em campo contra o clube catarinense.

Na Copa do Mundo, Neymar entrou em campo em apenas duas partidas contra Escócia e Noruega, atuando por poucos minutos. Durante as férias, o camisa 10 permaneceu nos Estados Unidos antes de retornar ao Brasil.

O atacante, de 34 anos, tem contrato com o Santos até o fim do ano. Neymar pretende cumprir o vínculo e depois decidir o seu futuro. Uma transferência para um mercado com menos cobrança ou aposentadoria estão sendo avaliados.