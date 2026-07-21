Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

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Pedro Logato
Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, deve voltar a atuar pelo Santos, neste sábado (25), na Vila Belmiro. O Peixe irá entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro em duelo contra a Chapecoense. O jogo irá acontecer às 18h30 (de Brasília).
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O camisa 10 não viajou à Venezuela para o jogo desta terça-feira (21), contra a Universidad Central, pelos playfoffs da Sul-Americana, para seguir o cronograma no Brasil, e poder entrar em campo contra o clube catarinense.
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Na Copa do Mundo, Neymar entrou em campo em apenas duas partidas contra Escócia e Noruega, atuando por poucos minutos. Durante as férias, o camisa 10 permaneceu nos Estados Unidos antes de retornar ao Brasil.
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O atacante, de 34 anos, tem contrato com o Santos até o fim do ano. Neymar pretende cumprir o vínculo e depois decidir o seu futuro. Uma transferência para um mercado com menos cobrança ou aposentadoria estão sendo avaliados.
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Neymar em treino do Santos
Neymar pode estar disponível no sábado, contra a Chapecoense