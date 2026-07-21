Micael, no início do vídeo publicado pelo São José - Reprodução / Instagram

Micael, no início do vídeo publicado pelo São JoséReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2026 14:54





O vídeo, publicado nesta terça-feira (21), começa em tom bem-humorado, com o atleta de costas para a câmera, até que ele se vira e pede desculpas à torcida. O atacante Micael, do São José-SP, expulso por urinar no banco de reservas do estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, antes de um jogo da Copa Paulista nesta segunda-feira (20), se manifestou através das redes sociais do clube.O vídeo, publicado nesta terça-feira (21), começa em tom bem-humorado, com o atleta de costas para a câmera, até que ele se vira e pede desculpas à torcida.

"Estou vindo aqui pedir desculpas para o torcedor pela minha expulsão, que poderia prejudicar a equipe. E fico feliz também pelo Tchê Tchê ter entrado na minha vaga e ter feito o gol. Buscamos esses três pontos muito importantes para a equipe. Fico ansioso para fazer um gol neste estádio aqui e dar felicidade para o torcedor", afirmou.



De acordo com a súmula do confronto, Micael foi expulso por "sair do campo de jogo para urinar ao lado do seu banco de reservas, antes do início da partida".

Já que o cartão vermelho foi aplicado antes do início do jogo, Tchê Tchê pôde assumir o lugar do companheiro e fez um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o São Caetano, na primeira rodada da competição.



Na legenda da publicação, o São José esclareceu que apesar da brincadeira, o recado "é sério". "Pedimos desculpas pelo ocorrido e levamos o episódio como aprendizado. Isso não se faz. Estádio é lugar público, não mictório", afirmou a equipe.