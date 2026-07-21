Câmeras instaladas para a implementação do impedimento semiautomático, na Neo Química Arena - Divulgação / Corinthians

Câmeras instaladas para a implementação do impedimento semiautomático, na Neo Química ArenaDivulgação / Corinthians

Publicado 21/07/2026 14:07





Segundo comunicado da entidade, todos os 19 estádios da Série A foram equipados com 28 a 32 câmeras dedicadas. Elas contam com suporte de cinco servidores locais que garantem a conectividade do sistema. A Arena Barueri também recebeu os equipamentos. Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a tecnologia do impedimento semiautomático fará sua estreia no Brasileirão na 20ª rodada, a partir deste sábado (25), nos jogos Athletico-PR x Internacional e Santos x Chapecoense, ambos às 18h30.Segundo comunicado da entidade, todos os 19 estádios da Série A foram equipados com 28 a 32 câmeras dedicadas. Elas contam com suporte de cinco servidores locais que garantem a conectividade do sistema. A Arena Barueri também recebeu os equipamentos.

As imagens capturadas serão transmitidas em tempo real para a Central de Operações do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR), da CBF, no Rio, onde são combinadas com informações de rastreamento de jogadores geradas por câmeras posicionadas em todo o estádio.



A integração dessas tecnologias permite uma análise mais precisa das situações de impedimento e lances de mão na bola.

O presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou que a tecnologia seria implementada ainda em novembro de 2025. Desde então, foram realizadas inspeções técnicas, instalações, reuniões, avaliações de engenharia e uma série de testes, além de treinamentos para árbitros e oficiais do VAR.