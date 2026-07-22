Brasil enfrentará a Itália na briga por uma vaga na decisão da Liga das Nações - Divulgação / Volleyball World

Brasil enfrentará a Itália na briga por uma vaga na decisão da Liga das NaçõesDivulgação / Volleyball World

Publicado 22/07/2026 11:02

A seleção brasileira de vôlei feminino iniciou a sua participação na fase final da Liga das Nações nesta quarta-feira, em Macau, da melhor maneira. Em um duelo bastante disputado, as jogadoras comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães conquistaram uma vitória de virada sobre o Japão por 3 sets a 1, parciais de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20, em partida válida pelas quartas da competição que durou 1h57.

Neste embate, duas atletas brasileiras assumiram o protagonismo no resultado final. Somadas, Ana Cristina (30) e Julia Bergman (24) contabilizaram 54 pontos para o time nacional conduzindo a seleção brasileira a uma importante vitória no sonho pelo título do torneio.

Com uma campanha na fase classificatória de nove triunfos e três derrotas, a equipe nacional agora volta as suas atenções nas semifinais para enfrentar a Itália, que derrotou a Holanda na manhã desta quarta-feira pelo placar de 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/16 e 25/16).

O jogo com as japonesas foi uma revanche entre as duas equipes nesta edição da Liga das Nações. Na ocasião, as meninas do Brasil também levaram a melhor e venceram as rivais asiáticas fora de casa por 3 sets a 1 também em um confronto bastante disputado.

Nesta quarta-feira, como esperado, o equilíbrio predominou entre as equipes na primeira parcial. O duelo foi disputado ponto a ponto até o final. Lideradas pela atacante Ishikawa, porém, as japonesas largaram na frente e venceu o primeiro set por 26 a 24.

No segundo set o panorama se manteve. Na reta final, com destaque para Ana Cristina no ataque, o Brasil abriu 24 a 21. Com dois set-points a favor, a seleção nacional empatou a partida decretando a vitória na parcial por 25 a 22.

Passado a pressão de ter de empatar a partida no segundo set, o Brasil entrou mais solto em quadra e teve um desempenho arrasador. Com Ana Cristina e Rosa Maria esbanjando eficiência, o time nacional abriu sete pontos de frente e chegou a 11 a 4 no placar.

Dono do jogo, o Brasil não só manteve a vantagem como chegou a abrir dez pontos. Comprometendo a sua reação com erros infantis principalmente na recepção, o Japão se tornou presa fácil. A virada de 2 sets a 1 no embate veio com um 25/16 em mais um ponto de Ana Cristina.

Disposto a definir o duelo na volta à quadra, o Brasil manteve o nível de atuação do set anterior, mas enfrentou um Japão bem mais focado. O resultado desse panorama foi uma parcial bem mais equilibrada. Mas enquanto as adversárias dependiam exclusivamente de Ishikawa, as brasileiras tinham em Ana Cristina e Julia Bergman como seus destaques nesta parcial.

O final da partida foi dramática. Na base da superação, as brasileiras conseguiram abrir vantagem importante de 22 a 19 com mais uma atuação determinante Julia Bergman na rede. O triunfo veio com um 25 a 20 em ponto de ace de Julia Bergman garantindo o Brasil na semifinal.