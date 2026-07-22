Endrick foi nomeado embaixador do UNICEF no Brasil - Jonathan Guimaraes / UNICEF

Endrick foi nomeado embaixador do UNICEF no BrasilJonathan Guimaraes / UNICEF

Publicado 22/07/2026 20:25

O UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) anunciou nesta quarta-feira, 22, que Endrick foi nomeado como seu novo embaixador no Brasil. O atacante, que agora está ao lado de Maísa, Renato Aragão, Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Bruno Gagliasso e da personagem Mônica, vai ajudar a mobilizar a sociedade em favor das crianças e adolescentes no país.

"Receber o convite do UNICEF foi mais do que uma honra. É uma responsabilidade muito grande. Eu sei que milhões de crianças sonham todos os dias com um futuro melhor, assim como eu também sonhei. Quero usar minha voz para mostrar que elas podem acreditar em si mesmas, lutar pelos seus objetivos e nunca desistir. Nenhuma criança pode ficar para trás. Estou muito feliz de fazer parte dessa missão", afirmou Endrick.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância conta com embaixadores e embaixadoras em todo o mundo desde 1954. São atletas, artistas, e outras personalidades que oferecem o talento e reconhecimento tanto para promover quanto para defender os direitos de meninas e meninos.

A escolha se dá não só pela fama, mas, principalmente, pela credibilidade perante ao público e pela disposição para trabalhar pela infância e adolescência, mesmo com uma agenda profissional cheia de compromissos.

"O trabalho de embaixadoras e embaixadores do UNICEF é de vital importância para que a população se mobilize em defesa da infância e da adolescência. Endrick é um jovem exemplo, que inspira milhões de crianças e adolescentes, e tem um grande potencial para levar as mensagens sobre os direitos de meninas e meninos para todo o Brasil", disse Joaquin Gonzalez-Aleman, representante do UNICEF no Brasil.