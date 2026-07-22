Bangu apresentou projeto para os próximos anosThallys Santos/Bangu
Bangu reúne colaboradores e apresenta planejamento para o futuro
Encontro teve a presença de funcionários, atletas e comissões técnicas das categorias de base
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