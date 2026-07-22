Bangu apresentou projeto para os próximos anos - Thallys Santos/Bangu

Bangu apresentou projeto para os próximos anosThallys Santos/Bangu

Publicado 22/07/2026 19:30

Rio - O Bangu promoveu um encontro que reuniu funcionários, atletas e comissões técnicas das categorias sub-17 e sub-20 para apresentar o planejamento estratégico para os próximos anos. O projeto "Bangu 2030" é uma iniciativa que reforça o compromisso da diretoria com a construção de um clube cada vez mais forte, respeitado e preparado para os desafios do futuro.

A programação contou com a participação especial da jornalista Vanessa Riche, que conduziu uma palestra sobre a importância da história do Bangu e o papel de cada integrante na valorização da instituição. Durante o encontro, foram destacados o peso da camisa alvirrubra, o legado construído ao longo de mais de um século e a responsabilidade coletiva de preservar e ampliar essa trajetória.

Além da apresentação do projeto, o clube reafirmou os princípios que pretende fortalecer em seu dia a dia. Entre os valores destacados estiveram a união, o respeito, a excelência, o sentimento de pertencimento e a hospitalidade, pilares considerados fundamentais para consolidar uma cultura organizacional sólida e acolhedora.

O projeto "Bangu 2030", que é um planejamento a longo prazo, foi apresentado como uma missão compartilhada por todos que fazem parte do clube. A proposta busca fortalecer o vínculo entre a instituição e sua comunidade, promovendo um ambiente de orgulho, compromisso e participação ativa na construção do futuro do Alvirrubro.