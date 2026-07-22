Endrick em treino da Seleção - Nelson Terme / CBF

Endrick em treino da SeleçãoNelson Terme / CBF

Publicado 22/07/2026 19:20

Rio - O atacante Endrick, de 19 anos, que está de volta ao Real Madrid, depois de seis meses defendendo o Lyon, pode novamente atuar por outro clube. De acordo com informações do portal "ESPN", o brasileiro será avaliado nos treinos por José Mourinho, antes de uma decisão e um novo empréstimo pode ocorrer.

O brasileiro e Gonzalo García brigam por uma vaga no elenco. O Real Madrid deseja se reforçar para o setor, e provavelmente apenas um deles ficará. O cenário é parecido com o da temporada passada, quando Endrick acabou emprestado ao Lyon.

Endrick vai se reapresentar na próxima terça-feira (28) ao Real Madrid. Ele está de férias desde a eliminação da Seleção, nas oitavas de final da Copa do Mundo, para a Noruega, ocorrida no dia 5, em Nova Jersey.

O staff do jovem não deseja um novo empréstimo. Ele topou atuar pelo Lyon para conseguir espaço e ser convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo, o que acabou acontecendo.