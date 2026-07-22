Vizeu jogou pelo Flamengo de 2016 a 2018 - Gilvan de Souza / Flamengo

Vizeu jogou pelo Flamengo de 2016 a 2018Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/07/2026 14:46





Atualmente, o Avaí disputa a Série B e está na 17ª colocação, lutando contra o rebaixamento à terceira divisão. O atacante Felipe Vizeu, revelado pelo Flamengo , assinou pré-contrato com o Avaí, de Santa Catarina. O jogador chegará em breve a Florianópolis para se apresentar ao clube e realizar exames médicos, conforme o jornalista Venê Casagrande.Atualmente, o Avaí disputa a Série B e está na 17ª colocação, lutando contra o rebaixamento à terceira divisão.

Vizeu retorna ao futebol brasileiro após um ano. Ele teve uma passagem pelo Remo em 2025, mas saiu na metade do ano para jogar pelo Sporting Cristal, Peru, onde marcou oito gols em 29 partidas.



O jogador foi revelado pelo Flamengo em 2016. Acumulou boas atuações, com 20 gols nos dois anos no Rubro-Negro, até deixar a equipe para reforçar a Udinese, da Itália. Desde então, já teve passagens por Grêmio, Atlético-GO, Ceará e Criciúma.