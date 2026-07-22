Manchester United lançou nova segunda camisa para a temporada 2026/27 - Divulgação/Manchester United

Manchester United lançou nova segunda camisa para a temporada 2026/27Divulgação/Manchester United

Publicado 22/07/2026 15:35

Rio - O Manchester United lançou nesta quarta-feira (22) o novo uniforme de visitante para a temporada 2026/27. O modelo resgata o azul e a tradição do clube inglês, que já conquistou títulos relevantes utilizando essa cor. A estreia da camisa será na sexta-feira (24), no amistoso contra o Rosenborg BK, da Noruega, às 13h (de Brasília), fora de casa.

A nova camisa de visitante do Manchester United revisita momentos de glórias e une o passado lendário à atualidade, com um design mais moderno. A peça é predominantemente azul royal, tonalidade que remete a modelos históricos usados pelo clube ao longo de diferentes décadas. O modelo possui uma faixa tonal que percorre toda a camisa, criando um efeito de profundidade e movimento.

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A gola da camisa é em formato "V" e possui detalhes em vermelho e branco, assim como na manga. Já no ombro, as três listras tradicionais da fornecedora de material esportivo, a Adidas, aparece em vermelho, reforçando o contraste com a base azul e valorizando a identidade visual do uniforme. No peito, o escudo do Manchester United ocupa o lado esquerdo, enquanto o logo clássico da Adidas aparece à direita.

O Manchester United iniciou a pré-temporada de 2026/27 no último sábado (18), com derrota para o Wrexham por 1 a 0, em um amistoso na Finlândia. Sem muitos jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo de 2026, os Red Devils promoveram a estreia do volante brasileiro Andrey Santos, que estava no Chelsea e foi contratado por 56 milhões de euros (R$ 329 milhões).