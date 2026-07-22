Manchester United lançou nova segunda camisa para a temporada 2026/27Divulgação/Manchester United
Manchester United lança novo uniforme na cor azul e resgata tradição
Estreia da camisa será na sexta-feira (24), em amistoso
Técnico acredita que Vasco poderia ter vencido, mas vê empate justo
Cruz-Maltino ficou no 2 a 2 com o Independiente Medellín, na Colômbia, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana
Com dois de Pedro, Flamengo vence a Chapecoense de goleada
Rafael Thyere (contra) e Lorran também marcaram na partida desta quarta-feira (22)
Diretor do Flamengo confirma conversas pela contratação de Almada
Ele disse que não há um 'sim' do jogador, mas citou estar 'confiante que as coisas podem andar'
Presidente de confederação sai em defesa de Infantino
Mandatário da Fifa tem enfrentado críticas
Léo Jardim valoriza 'espírito de luta' do Vasco após empate
A equipe ficou duas vezes em desvantagem no placar diante do Independiente Medellín
Vasco busca empate com o Independiente Medellín pela Sul-Americana
Spinelli marcou na reta final, e o Cruz-Maltino ficou no 2 a 2 com o time colombiano pelos playoffs da competição
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