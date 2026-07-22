Casemiro é a nova contratação do Inter Miami - Divulgação / Inter Miami

Casemiro é a nova contratação do Inter MiamiDivulgação / Inter Miami

Publicado 22/07/2026 14:17

Estados Unidos - Após deixar o Manchester United em maio e disputar a Copa do Mundo pelo Brasil, o volante Casemiro foi anunciado como nova contratação do Inter Miami. Na equipe estadunidense, o brasileiro jogará ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez e o argentino Rodrigo de Paul.

O jogador, de 34 anos, estava sem contrato desde que se despediu do clube inglês. Por isso, assinou sem custos com a equipe dos Estados Unidos, até o fim da temporada de 2027 da MLS. No contrato, ainda há uma cláusula sobre a possibilidade de renovação até junho de 2029.

No anúncio oficial do Inter Miami, Casemiro explicou a motivação de sua escolha pelo time de Messi. Vale lembrar que o volante também despertou interesse de gigantes como Juventus e Inter de Milão, além de potências da Arábia Saudita.

"O que mais me motiva, e acho que isso vale para todos os jogadores, é vencer e continuar crescendo. O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço de todos para me trazer para cá, significa muito para mim. Tudo o que posso dizer é obrigado, e darei tudo o que tenho para retribuir o carinho e a confiança que o Clube demonstrou por mim", declarou o brasileiro.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato