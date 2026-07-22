Phil Foden renovou com o Manchester City até junho de 2030Divulgação / Manchester City
Manchester City renova contrato com Phil Foden até 2030
Meia foi formado na base do clube inglês e completará duas décadas de casa
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Manchester City renova contrato com Phil Foden até 2030
Meia foi formado na base do clube inglês e completará duas décadas de casa
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