Phil Foden renovou com o Manchester City até junho de 2030Divulgação / Manchester City

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Rodrigo Souza
Rio - O Manchester City anunciou nesta quarta-feira (22) a renovação do contrato de Phil Foden. Formado nas categorias de base do clube inglês, o meia é uma das principais peças do elenco e assinou vínculo até junho de 2030. O jogador, de 26 anos, celebrou a extensão do contrato com a equipe e relembrou a sua trajetória que começou nas divisões inferiores.
"É uma sensação incrível. Obviamente, estar aqui desde cedo, passando por toda a base até chegar ao time principal. Sempre foi um sonho meu jogar pelo City. Eu diria que tinha o sonho de chegar ao time principal, mas ficar tanto tempo aqui é tudo um sonho, na verdade. Como eu disse, estou apenas curtindo e tentando aproveitar ao máximo", disse Phil Foden.
Phil Foden chegou no Manchester City ainda criança, quando ingressou nas categorias de base. O meia inglês subiu para o profissional em 2017, conquistou a confiança do técnico Pep Guardiola e se tornou peça-chave para o sucesso da equipe nos últimos anos. No total, ele soma 69 jogos, 110 gols marcados e contribuiu com 68 assistências.
Na temporada 2025/26, Phil Foden não conseguiu repetir o mesmo desempenho dos últimos anos e ganhou concorrência. Entre altos e baixos, disputou 50 partidas, fez dez gols e deu sete assistências. A oscilação teve um preço caro e custou a vaga na Copa do Mundo de 2026, já que ele ficou fora da lista final do técnico alemão Thomas Tuchel.