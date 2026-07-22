Cuca explicou o planejamento do Santos para ter Neymar pronto para entrar em campoReinaldo Campos / Santos FC
“(Neymar) Ficou parado por dias, porque não tinha tido férias. Resolvemos deixá-lo fortalecendo ainda mais, treinando forte para ter uma sequência de jogos. Em dez dias vamos jogar quatro vezes. Então, que vantagem tinha trazer para cá?”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.
“Vocês vieram, viram o quanto é dura a viagem, o quanto é difícil chegar aqui em condições ideais, e ele está lá, trabalhando bem. Então, a gente ganha opções, e isso eu acho que foi muito bem pensado. Ele está confirmado (para sábado)”, complementou.
O camisa 10 se reapresentou ao Peixe na última sexta-feira (17), depois de ganhar alguns dias de folga após a disputa da Copa do Mundo. No torneio internacional, entrou em campo pelo Brasil diante de Escócia (fase de grupos) e Noruega (oitavas de final).
Com Neymar a postos, o jogo contra a Chapecoense será às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Neste momento, soma 21 pontos e ocupa a 15ª posição.
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