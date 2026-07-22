Cuca explicou o planejamento do Santos para ter Neymar pronto para entrar em campo - Reinaldo Campos / Santos FC

Cuca explicou o planejamento do Santos para ter Neymar pronto para entrar em campoReinaldo Campos / Santos FC

Publicado 22/07/2026 12:14

Venezuela - Técnico do Santos, Cuca garantiu que Neymar estará à disposição para enfrentar a Chapecoense, no próximo sábado (25). O meia-atacante foi preservado na goleada por 4 a 1 sobre a Universidad Central, na Venezuela, na última terça-feira (21), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Leia mais: Neymar participa de campeonato de pôquer em São Paulo



“(Neymar) Ficou parado por dias, porque não tinha tido férias. Resolvemos deixá-lo fortalecendo ainda mais, treinando forte para ter uma sequência de jogos. Em dez dias vamos jogar quatro vezes. Então, que vantagem tinha trazer para cá?”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.



“Vocês vieram, viram o quanto é dura a viagem, o quanto é difícil chegar aqui em condições ideais, e ele está lá, trabalhando bem. Então, a gente ganha opções, e isso eu acho que foi muito bem pensado. Ele está confirmado (para sábado)”, complementou.



O camisa 10 “(Neymar) Ficou parado por dias, porque não tinha tido férias. Resolvemos deixá-lo fortalecendo ainda mais, treinando forte para ter uma sequência de jogos. Em dez dias vamos jogar quatro vezes. Então, que vantagem tinha trazer para cá?”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.“Vocês vieram, viram o quanto é dura a viagem, o quanto é difícil chegar aqui em condições ideais, e ele está lá, trabalhando bem. Então, a gente ganha opções, e isso eu acho que foi muito bem pensado. Ele está confirmado (para sábado)”, complementou.O camisa 10 se reapresentou ao Peixe na última sexta-feira (17) , depois de ganhar alguns dias de folga após a disputa da Copa do Mundo. No torneio internacional, entrou em campo pelo Brasil diante de Escócia (fase de grupos) e Noruega (oitavas de final).