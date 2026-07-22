Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos - Reprodução / Instagram @oficialrc3

Ronaldo Fenômeno e Roberto CarlosReprodução / Instagram @oficialrc3

Publicado 22/07/2026 13:22

São Paulo - Ex-lateral da seleção brasileira, Roberto Carlos se juntará a Ronaldo Fenômeno na compra da SAF do Inter de Limeira. O clube paulista é líder da Série C e está próximo de ser adquirido pela dupla, que tem projeto ambicioso. A ideia é investir R$ 454 milhões, ao longo de dez anos.

"Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora, junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe", revelou Roberto Carlos, em entrevista ao programa "Debate em Jogo", do canal "Wamo".

Enrico Ambrogini, citado pelo antigo lateral, foi parceiro de Ronaldo à frente do Cruzeiro e do Real Valladolid, da Espanha. Atualmente, lidera as negociações para a compra da SAF do time paulista, no qual já foi CEO entre 2019 e 2021. O projeto já foi aprovado pelo conselho deliberativo do clube.

O plano tem o objetivo principal de promover a Inter de Limeira à Série A em até oito anos. Para isso, cerca de R$ 20 milhões devem ser investidos logo nas duas primeiras temporadas, em melhorias na estrutura, no futebol profissional e nas categorias de base, com a meta a curto prazo de voltar à elite do estadual.

Roberto Carlos ainda confessou que não pretende parar por aí. A ideia do lateral-esquerdo do penta é seguir impulsionando financeiramente os clubes do interior paulista.

"Vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes. Vou procurar estudar um pouco para que eu possa ajudar, tanto com patrocinadores, quanto fazer com que o futebol do interior volte a ser o futebol da nossa época", completou.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato