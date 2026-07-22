Neymar em ação no Campeonato Brasileiro de PôquerReprodução / X @sportcenterbrasil

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João André Pombo
São Paulo - Camisa 10 do Santos, Neymar marcou presença no Campeonato Brasileiro de Pôquer, na última terça-feira (21). Em vídeo descontraído, o jogador apareceu se divertindo e cantando, o que levou a diversas criticas por parte dos internautas.
O detalhe que mais incomodou o público foi o vídeo ter sido gravado poucas horas antes da partida do Peixe contra a Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O atleta foi poupado do duelo por controle de carga após a participação na Copa do Mundo.
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"Isso na verdade nem me surpreende. O que me assusta mesmo é o Santos se apequenar tanto por causa de um jogador. Doideira...", publicou um usuário na rede social 'X', o antigo Twitter. Outro foi além: "E tem gente achando que um cara desses tem condições de jogar Copa do Mundo. Ou que está decadente por causa das contusões. Ele é isso ai por causa do descaso profissional".

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Críticas ao Neymar na rede social
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